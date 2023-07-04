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AÖF yaz okulu kayıt ücretleri 2023 kaç para, ödemeler hangi bankaya yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıt ücretleri 2023 kaç para, ödemeler hangi bankaya yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıtları 3 Temmuz'da başladı ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler AÖF kayıt ücreti kaç para ve ödemeler hangi bankaya yapılacak araştırması yapıyor. AÖF yaz okulu kayıtları online yapılacak ve önce bankalara fakülteye göre ödeme yapılacak. Eczacılık Fakültesi AÖF yaz okulu kayıt ücreti bir saat için 58.2 lira olacak.

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AÖF yaz okulu kayıtları başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt süreci 3-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, AÖF yaz okulu ders seçimini yaptıktan sonra ücretini ödeyerek kayıt işlemini tamamlayabilecek. Bu bağlamda gözler "AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 AÖF yaz okulu online kayıt ekranı...

AÖF yaz okulu kayıt yaptırma nasıl olur?

Öğrenci, “https://anasis.anadolu.edu.tr” adresindeki “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri”ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır.

Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.

Öğrenci, derslerini seçtikten sonra ders seçim onayı vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.) kontrol ettikten sonra ders seçim onayını verecektir.

2022-2023 AÖF yaz okulu ücretleri

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

2023 AÖF yaz okulu kayıt ücreti hesaplama

Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin ders alacakları birimlere göre hesaplanmış hali verilmektedir.

Öğrencilerin 1 Saatlik Ders için Ödeyeceği Ücret =Azami Ders Ücreti×14 (Bir Eğitim-Öğretim Dönemi 14 Haftadan Oluşmaktadır.)

1 saat için örnek hesaplama = 7 × 2 = 14 × 2,11 = 29,54 (Hafta) × (Dönem) = (Hafta) × (Azami Ders Ücreti) = (TOPLAM)

4 saatlik bir ders için örnek hesaplama = 29,54×4 = 118,16 TL

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