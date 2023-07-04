Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ev hanımları emeklilik primlerinin üçte birini devlet ödeyecek!

Eşim ev hanımı nasıl emekli olabilir? Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, prim gün sayısı ve ödenecek para ne kadar? sorularının yanıtlarına ilişkin en güncel bilgiler haberimizde. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek, çocuk sayısına göre yaş sınırı esnetilecek.

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Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi yolda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son müjdesi olan ev hanımlara emekliliğin tüm detaylarını sizler için derledik. Eşim ev hanımı nasıl emekli olabilir, 25 yıldır ev hanımıyım nasıl emekli olabilirim? sorularının yanıtları haberimizde.

Ev hanımlarına emeklilik hükümetin Aile Koruma Kalkanı Programı'nın bir kapsamı. Meclis'e yakında gelmesi beklenen ikinci torba yasa ile Aile Koruma Kalkanı Paketi yasalaşacak ve ev hanımları nasıl emekli olur sorusunun detayları belli olacak. İkinci torba yasanın Meclis'e gelmesiyle, ev hanımlarına emeklilik şartları, başvuru tarihleri ve yerleri ile ev hanımlarına emeklilik prim ödeme tutarları netleşmiş olacak.

Üçte birini devlet ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev hanımlarına emeklilik projesine ilişkin, "Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız" demişti.

Ev hanımlarına emeklilik yaşı kaç olacak?

Ev hanımlarına emeklilik yaş şartı kaç olacak henüz belli değil. Ancak ev hanımlarına emeklilik yaşı kadının sahip oludğu çocuk sayısına göre esnetilecek ve kolaylık sağlanacak.

Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır. Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurusu ne zaman başlayacak?