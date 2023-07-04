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Ankara İstanbul hızlı tren bilet fiyatları zamlı liste 2023 hızlı tren güncel fiyatları

Ankara İstanbul hızlı tren bilet fiyatları zamlı liste 2023 hızlı tren güncel fiyatları

Bayramın ardından bir zam haberi de hızlı trenlerden geldi. Yüksek Hızlı Tren biletlerinden. Peki, zamlı hızlı tren biletleri kaç lira oldu? TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı. Zamlı fiyatlar, gece yarısından geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.İşte zamdan sonra hızlı tren bilet fiyatları...

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Kurban Bayramı tatili sonrası ilk zam haberi Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinden geldi. TCDD Taşımacılık, yük taşımacılığı ve banliyö ile yolcu taşıma ücretlerine de yüzde 30 zam yaptı. 

 TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı. Zam sonrasında Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı, 248 TL’den 323 TL’ye yükseldi.

Ankara-Konya 146 TL’ye, Ankara-Sivas 312 TL’ye ve Ankara-Eskişehir 136 TL’ye çıktı.

2018'den bu yana yüzde 300 zam yapıldı. TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 28 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı.

TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 17 zam yapmıştı. YHT biletlerine (ekonomi), 2018 yılından bu yana (son zam hariç) yapılan kümülatif zam oranı yüzde 300’ü aştı.

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