Miray Daner'ın sevgilisi Belediye Başkanının oğlu Ata Caner Çerçioğlu kimdir, kaç yaşında?

Düzenli ilişki insanı olduğunu bundan önceki her ilişkisinde belli eden güzeller güzeli oyuncu Miray Daner'in gönlü uzun süre boş kalmadı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile olan ilişkisinin bitmesinin ardından birkaç ay geçmişken, Miray Daner yeni aşkı ile el ele, göz göze yakalandı. Peki kimdir Miray Daner'in sevgilisi, kimin oğlu, belediye başkanı olan annesi kim?

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24 yaşındaki ünlü oyuncu son yıllarda hem başarılı işleriyle, hem de aşk hayatıyla sık sık kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Seda Sayan'ın oğlu Engincan ile aşk yaşayan Miray Daner ayrılık acısını çabuk unuttu. Teselliyi yeni sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu'nda buldu. Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşamaya başlayan Miray Daner'in sevgilisi merak edildi.

Daner, kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile 2.5 yıl boyunca aşk yaşamış ardından ihanet iddialarının kol gezdiği ilişkisini sonlandırmıştı. 2019'da biten ilişkisinin ardından ilk kez 2021 yılının son aylarında Oğulcan Engin ile el ele görüntülenen Miray Daner, ilişkisini sosyal medyada kalplerle ilan etmişti. Aralarındaki 9 yaşa aldırmadan yaşadıkları dolu dizgin aşklarını geçtiğimiz mart ayında bitirdiklerini öğrenmiştik. 1 yılı aşkın ilişkilerine son veren ikili farklı hayalara yöneldiklerini söylemişti. Ortada yine ihanet iddiaları dolaştığı söylense de, Miray Daner bu haberleri yalanlamıştı.

Ayrılığı çabuk atlatan Miray Daner, aradığı aşkı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlunda buldu. Bodrum'da tekne tatiline çıkan çift, Türkbükü'nde demir attıkları sırada objektiflere yakalanmıştı. Ata Caner Çerçioğlu ile görüntülenen Daner'in keyifli halleri de gözlerden kaçmadı.