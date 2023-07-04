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Devlet Bahçeli 'kuyruklu yalandır' dedi Ümit Özdağ olay sayıyı böyle toplayıp yanıt verdi

Devlet Bahçeli 'kuyruklu yalandır' dedi Ümit Özdağ olay sayıyı böyle toplayıp yanıt verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’de mülteci veya göçmen değil geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacılar vardır, ve bunların sayıları 13 milyon diye açıklamak kuyruklu yalandır” açıklamasına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan tepki geldi.

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Türkiye'nin sığınmacı sorunu gündemdeki yerini koruyor. Ülkedeki sığınmacı sayısıyla ilgili Bahçeli ile Ümit Özdağ karşı karşıya geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Sabah geleni akşam göndereceğim diyenler ipe un seren, suya yazı yazan aymazlar ve şaşkınlardır. Göç konusu ile ilgili proje hazırlamak her babayiğidin harcı da değildir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışmalarımızı kamuoyuyla, ilgili devlet kurumlarıyla, üniversitelerle, medyayla ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştık. Türkiye bu yükün altından Allah’ın izniyle kalkacaktır. Ganimet avına çıkanlar da elleri boş dönmeye mahkum olacaklardır. Türkiye’de mülteci veya göçmen değil, adı üstünde geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacılar vardır ve bunların sayılarını 13 milyon diye açıklamak kuyruklu yalandır. Düzensiz göç ile tavizsiz mücadele devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Toplam 13 milyon

Bahçeli’ye tepki gösteren Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Matematikçiye sormuşlar. 2×2 kaç eder? 4 demiş. Fizikçiye sormuşlar. 2×2 kaç eder? 4.0 demiş. Jeologa sormuşlar. 2×2 kaç eder? Jeolog gülümsemiş “Size kaç lazım?” diye sormuş. Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak yok diyenlere sormak lazım. Erdoğan’ın sığınmacı ve kaçak politikasına Türk milliyetçisi olarak karşı çıkmanız için size kaç lazım? Gelelim Türkiye’deki yabancıların sayısına. 5 milyon kayıtlı Suriyeli, 2 milyon kaçak Suriyeli, 2 milyonu aşan Afgan, 2 milyon Afrika ülkesinden insan ve 2 milyon İranlı, Iraklı, Paki, Rus, Ukraynalı vs. toplam 13 milyon.”

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