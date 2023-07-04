Robert De Niro, 19 yaşında hayatını kaybeden torunu hakkında ilk kez konuştu

Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro, 19 yaşında yaşamını yitiren torunu Leandro De Niro Rodriguez hakkında ilk kez açıklama yaptı. Ünlü aktör, sevenlerinden yas sürecinde 'mahremiyete saygı' göstermelerini istedi.

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79 yaşında yedinci kez baba olmasıyla gündeme gelen Oscar ödüllü aktör Robert De Niro, en büyük kızı Drena De Niro'nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez'in ölümü ile 'kahrolduğunu' söyledi.

Fox News'e konuşan ünlü oyuncu, "Sevgili torunum Leo'nun vefatından derin üzüntü duyuyorum" dedi.

Uyuşturucu şüphesi

Ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı fakat Leandro'nun cesedi, New York'taki evinde beyaz toz bir maddenin ve uyuşturucu tüketiminde kullanılan gereçlerin yanında bulundu.

Olay yerindeki, genç aktörün aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybettiği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Dedesi ve annesi gibi oyuncuydu

Leandro De Niro Rodriguez, dedesi Robert De Niro ve annesi Drena De Niro gibi oyuncuydu.

'A Star Is Born' ve 'The Collection' gibi yapımlarda annesiyle birlikte oynan aktör, bu filmlerde küçük roller üstlenmişti.

Drena, 1976 yılında annesi Diahnne Abbott ile De Niro'nun evliliği sonrası ünlü Hollywood yıldızı tarafından evlat edinilmiş ve De Niro soyadını almıştı. Hayatını kaybeden Leandro, Drena'nın tek çocuğu.