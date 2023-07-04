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Ekrem İmamoğlu'nun ofisinde sürpriz buluşma!

Ekrem İmamoğlu'nun ofisinde sürpriz buluşma!

CHP'de 14 Mayıs seçimleri sonrası başlayan değişim rüzgarı kuvvetle esmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’da bir araya geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'da İmamoğlu’nun ofisinde buluştu.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre saat 10.30-11.30 arasında bir araya gelen ikilinin gündeminde “değişim” vardı. 29 Mayıs'ta çektiği video ile değişim isteğini dile getiren İmamoğlu'nun bu çağrısından sonra Soyer de bir açıklama yapmıştı. 22 Haziran'da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğu ve bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphelerinin olmadığını belirtti.

Partisi CHP’ye yönelik “Yeni Siyaset Belgesi İzmir Duruşu” başlıklı açıklama yapan Soyer, seçimler sonrası gelinen noktada Türkiye’nin durumu ve geleceğinden çok partilerinin tartışmaya konu edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını, bu tartışmaya kararlılıkla CHP’ye oy veren İzmir’den bakmaya gayret edeceklerini kaydetti. Soyer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir Japon atasözünde söylendiği gibi ‘Zafer değil yenilgi öğretir’. CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.”

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