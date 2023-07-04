Miray Daner’in sevgilisi, belediye başkanının oğlu Ata Caner Çerçioğlu kim, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kısa süre önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den ayrılan güzel oyuncu Miray Daner, yeni bir aşka yelken açtı. Daner, gönlünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'na kaptırdı. İkilinin bir mekanda gece boyunca öpüştüğü iddia edildi. Bu iddialar sonrası Miray Daner'in yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. İnternette herkes, belediye başkanının oğlu Ata Caner Çerçioğlu kim, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar..

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Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner, gönlünü yeni bir aşka açtı. Güzel oyuncu Daner'in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin bir mekanda öpüştüğü iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Atılan iddialar sonrası herkes Daner'in yeni sevgilisinin kim olduğunu merak etmeye başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu, 1992 doğumlu olup, kurumsal hayatta aktif olarak görev alan isimlerden biri.

Miray Daner, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin‘den geçen haftalarda ayrılmıştı. Geçen cuma meslektaşı Cihan Şimşek’in düğününe katılan Daner, bayram tatili nedeniyle Bodrum’a gitti.Güzel oyuncunun tatilde yeni sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu‘yla beraber görülmesi yeni başlayan beraberliğini gün yüzüne çıkardı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçmişte Tren Beach Club’ın işletmeciliğini de yapan Çerçioğlu ile Miray Daner‘in ilişkisinin flört aşamasında olduğu öğrenildi. Bodrum Göltürkbükü’nde görüntülenen oyuncu iddialara göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile gece boyu öpüşüp kimseyi aldırmadı.

Ata Caner Çerçioğlu kimdir?

Ata Caner Çerçioğlu, 12 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, babası ise Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ercan Çerçioğludur. 30 yaşındaki Çerçioğlu aslan burcu. Ata Caner Çerçioğlu ne iş yapıyor? İlk öğrenimini Ankara’da tamamlayan Ata Caner Çerçioğlu, Aydın Anadolu Lisesi’nin bitirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Üniversite eğitiminin hemen ardından ABD’ye giderek master yaptı.Aile şirketinde çalışmaya devam eden Ata Caner Çerçioğlu, kurumsal hayatta aktif olarak görev yapıyor. Çerçioğlu, 2023 yılının Haziran ayında Aydın Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na seçildi.