O halde görünce fenalık geçirdiler! Erzurum'dan acı haber

Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke düşen çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cesedini gören annesi, kız kardeşi ve yakınları fenalık geçirdi.

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Merkez Yakutiye ilçesinde esnaf Alaettin A, iş yerinin yakınındaki mağazadan forklifte laminant parkeleri yükledi.

Daha sonra forklift ile yerden yukarıya kaldırdığı parkelerin dengesiz durduğunu gören esnafın 13 yaşındaki oğlu Ahmet Doğukan A, koşarak gidip forkliften parkeleri düzeltmek istedi.

Bu sırada bazı parkeler kafasına çarpıp üzerine düşen Ataş, aldığı darbelerle yere yığıldı. Oğlunun yere düştüğünü gören babası ve çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun cesedini gören annesi, kız kardeşi ve yakınları fenalık geçirdi.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.