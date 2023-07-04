2022-2023 öğretim yılı yaz okulu ücretleri 2023 hesaplama

2023 AÖF yaz okulu kayıtları 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek. Peki AÖF yaz okulu nedir, ne işe yarar? AÖF yaz okuluna kimler başvurabilir? AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

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Açıköğretim fakültesi yaz okuluna kayıt yaptırabilmeniz için anadolu üniversitesinin vermiş olduğu kayıt tarihlerinde açıköğretim, iktisat ve işletme bölümlerinde okuyan öğrenciler ders seçimi yapmaları gerekiyor. Peki 2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu takvimi.

AÖF yaz okuluna kimler başvuru yapabilir?

AÖF yaz okuluna kimler başvurabilir? Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri kayıt yeniletsin veya yeniletmesin yaz okuluna katılabilirler. Ders seçimi tamamıyla öğrenciye bağlıdır karışık olarak istediği dersleri seçebilirler. Ancak yalnızca 5 ders seçebilirler, ders seçimi kredi (AKTS) ye bağlı değildir.

AÖF yaz okulu ücretleri nereye ödenir?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

2023 AÖF yaz okulu kayıt ücreti hesaplama

Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin ders alacakları birimlere göre hesaplanmış hali verilmektedir.

Öğrencilerin 1 Saatlik Ders için Ödeyeceği Ücret =Azami Ders Ücreti×14 (Bir Eğitim-Öğretim Dönemi 14 Haftadan Oluşmaktadır.)

1 saat için örnek hesaplama = 7 × 2 = 14 × 2,11 = 29,54 (Hafta) × (Dönem) = (Hafta) × (Azami Ders Ücreti) = (TOPLAM)

4 saatlik bir ders için örnek hesaplama = 29,54×4 = 118,16 TL