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Macron göstericilerin ailelerini hedef aldı: Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar

Macron göstericilerin ailelerini hedef aldı: Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 yaşın altındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolarda, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini söyledi.

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Macron, 27 Haziran'dan bu yana olaylı protestolara müdahale eden polislerle Paris'te bir restoranda gayriresmi yemekte bir araya geldi.

Fransız basınındaki habere göre, Macron polislere desteğini açıklayarak, çocukları olaylara karışan aileleri mali olarak cezalandırmak istediğini belirtti. Macron, burada "Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar. Yaptıkları saçmalığın karşılığı mali bir yaptırım olmalı." ifadesini kullandı.

Polisler de Macron'a yakınarak "Olayın çıkmadığı maç ya da başka bir etkinlik olmuyor. Kırıp dökmek için can atıyorlar." dedi.

Öte yandan, ülkede günlerdir süren toplumsal olaylarda 72'si dün olmak üzere şu ana kadar 3 bin 486 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde, 1105 binanın yanı sıra kamusal alanda 12 bin 202 nokta kundaklandı, 5 bin 892 araç yakıldı.

Ülke genelinde 269 polis ve jandarma karakolu saldırıya uğradı, 808 kolluk kuvveti yaralandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Angers ve Chambery kentlerinde aşırı sağcı grupların sokağa indiği, eylemcilerle çatıştığı görüldü.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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