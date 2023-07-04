İsrail'de otomobil yayaların arasına daldı, şoför vurularak öldürüldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyinde bir aracın kaldırımdaki yayalara çarpmasıyla üçü ağır 7 kişinin yaralandığı, şoförün silahlı bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

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İsrail polisinin açıklamalarına göre Tel Aviv kentinde bir sürücü, arabayla kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. CNN International’da yer alan habere göre yayalara çarptıktan sonra sürücü, aracından inerek bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırgan, yoldan geçen silahlı bir sivil tarafından vurularak öldürüldü. Kentteki bir alışveriş merkezi yakınlarında gerçekleşen saldırıda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İsrailli bir polis sözcüsü Tel Aviv'de yaşanan olayı 'terörizm' olarak nitelendirdi.

"Cenin baskınına yanıt"

Saldırının ardından açıklama yapan Hamas sözcüsü, "İsrail'in Cenin mülteci kampında gerçekleştirdiği insanlığa karşı suça verilen yanıt" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Filistin direnişinin de belirttiği gibi, İsrail suçlarının bedelini ödeyecek" dedi.