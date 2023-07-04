Güzel oyuncu Aslı Enver ilk kez anne oldu! Bebeğine bakın hangi ismi verdi
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Geçen yıl kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen oyuncu Aslı Enver anne oldu.
İş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı.
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Kızına kavuşmak için gün sayan Aslı Enver'den müjdeli haber geldi. Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti dün gece kızlarına kavuştu.
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İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.
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