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Güzel oyuncu Aslı Enver ilk kez anne oldu! Bebeğine bakın hangi ismi verdi

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Güzel oyuncu Aslı Enver ilk kez anne oldu! Bebeğine bakın hangi ismi verdi

Geçen yıl kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen oyuncu Aslı Enver anne oldu.

Güzel oyuncu Aslı Enver ilk kez anne oldu! Bebeğine bakın hangi ismi verdi

İş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

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Güzel oyuncu Aslı Enver ilk kez anne oldu! Bebeğine bakın hangi ismi verdi

Kızına kavuşmak için gün sayan Aslı Enver'den müjdeli haber geldi. Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti dün gece kızlarına kavuştu.

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Güzel oyuncu Aslı Enver ilk kez anne oldu! Bebeğine bakın hangi ismi verdi

İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Güzel oyuncu Aslı Enver ilk kez anne oldu! Bebeğine bakın hangi ismi verdi

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.

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