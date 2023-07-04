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Taliban'dan kadınlara bir yasak daha: Güzellik salonları kapatılacak

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha: Güzellik salonları kapatılacak

Afganistan 2021 yazında iktidarı ele geçiren Taliban yönetiminden kadınlara yönelik bir kısıtlama daha getirildi. Afganistan genelinde kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladı.

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Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Sıddık Akif Muhacir yaptığı açıklamada, yasakla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların doğru olduğunu söyledi.

Muhacir, kararla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Sosyal medyada dolaşan bir kararnamede, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin başkent Kabil ve diğer vilayetlerdeki kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladığı iddia edilmişti. Buna göre, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarına faaliyetlerini sonlandırmaları için 1 ay süre tanınıyor.

Taliban daha önce de kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesini, sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını, dizi ve sinema filmlerinde rol almasını yasaklamıştı.

Taliban ayrıca kızların ilkokul üstü kurumlarda eğitim görmesine de yasak getirmişti.

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