Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye rekor teklif
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Willian Arao için yaklaşık 2 katı teklif aldığı öne sürüldü.Abone ol
Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda ipi göğüslemek adına kolları sıvadı.
2023-24 sezonunun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon başında transfer ettiği futbolcu için ciddi bir teklif aldığı öne sürüldü.
Suudi Arabistan basınından Slaati'nin haberine göre Al-Hilal, Willian Arao için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Haber detaytında Al-Hilal'in Fenerbahçe'ye 5.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı vurgulandı.
Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı futbolcu için 3 milyon Euro bonservis ödemişti.
Fenerbahçe ile toplam 45 maça çıkan Willian Arao 1 gol, 5 asistlik katkı verdi.