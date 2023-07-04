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Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye rekor teklif

Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye rekor teklif

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Willian Arao için yaklaşık 2 katı teklif aldığı öne sürüldü.

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Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda ipi göğüslemek adına kolları sıvadı.

2023-24 sezonunun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon başında transfer ettiği futbolcu için ciddi bir teklif aldığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan basınından Slaati'nin haberine göre Al-Hilal, Willian Arao için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Haber detaytında Al-Hilal'in Fenerbahçe'ye 5.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı vurgulandı.

Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı futbolcu için 3 milyon Euro bonservis ödemişti.

Fenerbahçe ile toplam 45 maça çıkan Willian Arao 1 gol, 5 asistlik katkı verdi.

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