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Sabiha Gökçen'de hareketli dakikalar: Uçağı kaçıran baba-oğul aprona atladı, ortalığı birbirine kattı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Tel Aviv uçuşunu yapacak olan uçağı kaçıran İsrail uyruklu baba ve oğul, körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atladı. Kaçırdıkları AnadoluJet'in uçağını ittiren push-back aracına binmeye çalışan iki yolcu gözaltına alındı. Aprondaki hareketli anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul-Tel Aviv seferini yapmaya hazırlanan uçağa biniş işlemlerini kaçıran 5 kişilik İsrail uyruklu bir aile iddiaya göre ortalığı birbirine kattı.

Push-back aracıyla harekete hazırlanan uçağı durdurmak isteyen baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak, yaklaşık 3 metre mesafe yükseklikten aprona atladı.

Olayı gören uçak altındaki görevliler şahıslara müdahele ederken, polis ekipleri de olay yerine hızla gelerek iki kişiyi etkisiz hale getirdi. Ters kelepçe yapılan baba ve oğlu polis tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 'Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapılan iki yolcunun savcılığa sevk edildiği öğrenildi.

Yolcunun körükten aprona atladığı anlar ve ekiplerce yakalanması kameraya yansıdı.

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