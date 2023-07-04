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Brentford, kulüp rekoru bonservisle Nathan Collins'i renklerine bağladı

Brentford, kulüp rekoru bonservisle Nathan Collins'i renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kulüp rekoru bonservis bedeli karşılığında İrlandalı defans oyuncusu Nathan Collins'i transfer etti.

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Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'i topladığı 59 puanla 9. sırada tamamlayan Brentford, kulüp tarihine geçecek bir transfere imza attı.

Kırmızı-beyazlı ekip, rekor bonservis bedeliyle savunma oyuncusu Nathan Collins'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Collins'in bonservisini elinde tutan Wolverhampton Wanderers ile anlaşma sağlandığı ve ödenecek bedelin, kulüp rekoru olacağı belirtildi.

23 milyon sterlin ödenecek

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 6 sezonluk sözleşme imzalanan Collins'in bonservisi için Brentford, Wolverhampton Wanderers'a 23 milyon sterlin ödeyecek.

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda 14 maçta görev alan 22 yaşındaki Collins, geçen sezon Wolverhampton formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada oynadı.

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