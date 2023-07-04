Bakan Özhaseki: TOKİ eliyle çevre dostu konutlar inşa etmeye devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "TOKİ'miz eliyle sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm uygulamaları ve afet konutlarının inşası başta olmak üzere ortaya koyacağımız çalışmalarla sağlam, yatay mimariye uygun, çevre dostu konutlar inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın inşa ettiği konutlara ilişkin bilgi vererek, güçlü şehirler ve güvenli yarınlar için ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşın kalmamasını istediklerini belirtti.

Özhaseki, "Vatandaşlarımızın düşük peşinat ve uzun vadeyle ev sahibi olabilmeleri için TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 270 bin konut, 37 bin 760 sosyal donatı ürettik. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ konutlarının güvenirliliğini kanıtladığına işaret eden Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın yüz akı olan TOKİ, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için ürettiği konutlarla büyük bir teveccüh görüyor. Yuva kuran liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla güçlü ve daha yaşanabilir şehirler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılmayan TOKİ konutları, depreme karşı sağlam oluşuyla da milletimizin takdirini topladı. TOKİ'miz eliyle, sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm uygulamaları ve afet konutlarının inşası başta olmak üzere ortaya koyacağımız çalışmalarla sağlam, yatay mimariye uygun, çevre dostu konutlar inşa etmeye devam edeceğiz."

TOKİ, 4 yılda 400 bin konutluk kampanya başlattı

Açıklamaya göre, kurulduğu 2002'den bugüne milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, Türkiye'de üretilen konutların yaklaşık yüzde 13'ünü gerçekleştirdi.

Ürettiği 1 milyon 270 bin konutla yaklaşık 5 milyon vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ'nin, son 4 yılda 50 bin, 100 bin ve 250 bin olarak açıklanan toplam 400 bin konutluk 3 sosyal konut kampanyasına yaklaşık 6,9 milyon geçerli başvuru yapıldı.

"İlk Evim Arsa", "İlk İş Yerim" projeleri de TOKİ eliyle hayata geçirildi.

Konut projelerinin yanında, kamunun ihtiyaç duyduğu binaları ve sosyal donatıları da inşa eden TOKİ tarafından, 1420 okul, 217 öğrenci yurdu, 26 üniversite binası, 270 hastane, 21 stadyum, 984 cami, 371 kamu hizmet binası hizmete sunuldu.

190 bin 402 afet konutu inşa edildi

TOKİ, bugüne kadar afetler sonrası 190 bin 402 konut inşa etti. Bu kapsamda TOKİ, Bingöl'de 2 bin 857, Kütahya Simav'da 928 , Van-Edremit'te 17 bin 504 konut ile 2020 Elazığ depremi sonrası, 25 bin 475 konut, Malatya depremi sonrası 8 bin 618 konut, İzmir'de 5 bin 61 konut, Giresun-Kastamonu-Sinop-Bartın- Rize'de sel afeti sonrası 2 bin 219 konut, Antalya-Muğla yangınları sonrası 1394 konut yaptı.

6 Şubat depreminin ardından bakanlıkça 11 ilde yapılan hasar tespitleri doğrultusunda deprem bölgesindeki rezerv alanda, şehir merkezlerinde ve köylerde 680 bin konut için çalışmalara başlandı.

Deprem sonrası, TOKİ'nin inşa ettiği, oturulmayacak derecede hasar alan tek bir konuta rastlanmadı. TOKİ bünyesinde inşa çalışmaları 3 kriterde yürütülüyor. Buna göre, ilk olarak 50-100 metreye kadar teknik olarak izin verilse dahi başlanan bütün rezerv konut alanlarında en az 500 metre fay hattından uzakta çalışma yapılıyor.

TOKİ ikinci olarak, taşıma gücü, sıvılaşma dahil olmak üzere yer altı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde değil, daha çok zeminin sağlam olduğu, kayalık, kireçtaşı olan bölgelerde uygulamalarını sürdürüyor.

Üçüncü olarak da inşa aşamasında radye temel, tünel kalıp taşıyıcı sistem, yüksek beton dayanımı gibi depreme karşı en iyi çözümler kullanılarak, kat yükseklikleri sınırlandırılıyor.