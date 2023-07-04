Tanju Özcan, CHP genel başkanlığı için kimi destekleyecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP genel başkanlığı seçimlerinde destekleyeceği ismi açıkladı.

Abone ol

CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim hezimetinin ardından koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorurlarını yanıtlayan Özcan, 'Ekrem İmamoğlu babamın oğlu değil' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Benim gönlümden geçen Genel Başkan adayı Sayın İmamoğlu. İmamoğlu benim babamın oğlu değil. Muharrem İnce'yle olduğu gibi yakınlığımızda yok kendisiyle. Ama ben sokakta insanlarla konuşan bir siyasetçiyim. Aday olması halinde kendisini desteklemeye hazır olduğumu ifade ettim. Sayın Kılıçdaroğlu koltuğundan indirilebilirse bu partide genel başkanlık yapabilecek çok sayıda isim var."