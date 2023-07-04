NATO ülkesinden İsveç'e rest: Türkiye ne derse o olur

NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin şartlarını karşılamamakta direten ve geçtiğimiz günlerde ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına bir kez daha göz yuman İsveç'e, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'dan rest geldi.

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NATO'ya girmek için Türkiye'nin öne sürdüğü şartları uyguladığını iddia ederek 'onay' bekleyen ancak terör örgütlerinin ülke içindeki faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç'te skandal bir olay daha yaşandı. Başkent Stockholm'de bir camii önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakıldı.

Yapılan bu skandal hamlenin ardından Türkiye başta olmak üzere Müslüman ülkelerden İsveç'e tepki üzerine tepki gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada konuyla ilgili "İsveç'te Kuranı-ı Kerim'e yönelik saldırıların hiç bir insani temelle bağdaşması mümkün değil. Bu nefret suçunun polis kontrolünde işlenmesi çok vahim" diyerek İsveç'e tepki gösterdi.

Macaristan'dan İsveç'e 'Ankara' şartı: Türkiye ne derse o olacak

Son olarak Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini duyurdu.

Macar Bakan, "Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini onaya hazır olduğuna dair bir işaret verirse biz de destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan ile görüşmüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ile telefonda görüşmüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele almıştı.