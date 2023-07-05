Fransa'daki protestolarda bir kişi plastik mermiyle öldü

Fransa'da genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan protestolarda hafta sonu bir kişinin göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi.

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Fransa'da 17 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolarda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Marsilya'da bir kişi göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fransa'da Nahel M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda ülke yangın yerine döndü. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanırken, çok sayıda kişi tutuklandı. Olayların bir türlü kontrol altına alınamadığı ülkeden bir ölüm haberi daha geldi

Plastik mermi ile öldü

Yerel gazete La Marseillaise'in haberine göre, ülkenin güney kenti Marsilya'da 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece protestolar sırasında, 27 yaşındaki bir kişi göğsüne plastik merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Marsilya Savcılığı, olaya ilişkin, "ölümcül bir cismin isabet etmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesi" nedeniyle adli soruşturma başlattı.

Olay mahalli tespit edilemedi

Savcılığın açıklamasına göre, göğsüne plastik mermi isabet etmesi sonucu ölen 27 yaşındaki kişinin bulunduğu olay mahalli henüz tam olarak tespit edilmedi. O gece bölgede eylemler ve yağmalama olayları yaşansa da ölen kişinin bunlara katılıp katılmadığı netlik kazanmadı.

45 bin polis şiddet olaylarına müdahale ediyor

Fransa'da 27 Haziran'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel'in öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olaylarına karışanlar polis tarafından gözaltına alınıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 45 bin polisin şiddet olaylarına müdahale ettiğini duyurmuştu.

İtfaiye eri müdahale sırasında ölmüştü

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale sırasında 24 yaşındaki itfaiye erinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Darmanin, "Dün gece Saint-Denis'deki bir yeraltı otoparkında çok sayıda araçtan çıkan yangınla mücadele ederken, Paris İtfaiyesinde görevli 24 yaşındaki genç bir onbaşı, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti" demişti.

İlk ölüm protestoların 4. gününde yaşandı

Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtilmişti.