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Zorla evlendirildiğini söyleyen 15 yaşındaki çocuğa Bakanlık sahip çıktı

Zorla evlendirildiğini söyleyen 15 yaşındaki çocuğa Bakanlık sahip çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğünün harekete geçtiğini, hakkında bakım tedbiri kararı alınan çocuğun Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiğini açıkladı.

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Bakanlık, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." denildi.

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