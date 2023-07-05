Arda Güler, Real Madrid ile anlaşmaya çok yakın

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, La Liga devi Barcelona ile anıldıktan sonra Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, Sarı-lacivertli ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Adı La Liga devi Barcelona ile anılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

Serbest kalma bedelinin üzerine çıkacaklar

Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in başkent ekibini seçtiğini yazdı. Habere göre Real Madrid, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

Real'in gençlere eğilmesi Arda'nın tercihinde etkili oldu

Son yıllarda strateji değişikliğine giderek genç ve yetenekli futbolculara eğilen Real Madrid'in bu futbolcuları parlatmasının da Arda Güler'in seçimini etkileyen durumlardan biri olduğunun altı çizildi.

35 maçta 6 gol 6 asist

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 35 maça çıkan Arda, 6 gol ve 6 asiste imza attı. Genç oyuncu aynı zamanda Golden Boy ödülüne aday isimler arasında bulunuyor.