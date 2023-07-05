Ekrem İmamoğlu harekete geçiyor bu haftadan itibaren...

Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' çağrısıyla harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, temmuz ayının ikinci yarısından itibaren yol haritası ve manifestosu netleşecek.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'iktidaricindegisim.org' sitesinden değişime davet paylaşımı üzerinden kaleme aldığı bugünkü yazısında, edindiği kulis bilgilerini aktardı. Saymaz, İmamoğlu’nun yol haritasını yazdı.

Saymaz’ın aktardığına göre, İmamoğlu'nun bir çalışma arkadaşı neden bu yöntemin benimsendiğini şöyle açıklıyor:

“Hazır bir manifesto sunmak yerine, ki bu bir manifesto değil davet metnidir, ‘Gelin metni ve değişiklikleri beraber tasarlayalım' şeklinde bir yol deneniyor. İnsanların ve özelde sosyal demokratların katımının olmadığı bir değişim, değişimden başka şey ifade eder, liderlik sultası anlamına gelir.”

Bu haftadan itibaren CHP'nin önemli isimleriyle bir araya gelecek

İmamoğlu liderliğinde CHP yönetici, üye ve seçmenlerinin katıldığı demokratik bir süreç tasarlandığını aktaran Saymaz, İmamoğlu’nun bu haftadan itibaren CHP'nin önemli isimleriyle bir araya geleceğini; temmuz ayının ikinci yarısından itibaren yol haritası ve manifestosunun netleşeceğini yazdı.

Saymaz, devamında şunları kaydetti:

“Tereddüt etmeden ‘CHP değişmeden Türkiye değişmez’ diye konuşuyor. ‘Artık Kılıçdaroğlu ile devam etmez’ diyor. Hatta… Erdoğan'ın ‘İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır’ şeklindeki sözlerinin Kılıçdaroğlu tarafından ‘İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder’ diye değiştirilip kendisine laf atıldığını düşünüyor. İmamoğlu adaylığını ilan ettiği takdirde milletvekilleri arasındaki taraftarlarının artacağı ileri sürülüyor.”