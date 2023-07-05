Öğretmen maaşları 2023 temmuz zamlı kaç para oldu? Derecesine göre yeni öğretmen maaşları

Öğretmen maaşı 2023 temmuz zammı bugün netlşecek. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından öğretmenlerin alacağı yeni temmuz maaş zammı belli olacak. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılacağı düşünülürken öğretmen maaşları ne olacak merak konusu. Öğretmenler maaşlara %30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 720 TL olacak, %40 zam olması durumunda 7298 TL artarak 25 bin 544 TL olacak.

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6 aylık enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak ve öğretmen maaşları yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında öğretmen maaşlarına enflasyon zammı yapılacak ve derece/kademeye göre maaşlarda artış yaşanacak. Uzman ve normal öğretmen maaşlarında da artış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan binlerce öğretmen "Temmuz öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Öğretmen maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni öğretmen maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Uzman öğretmenler mevcut Ocak zammı ile beraber 1/4 derecesinde 18 bin 246 lira maaş alıyor. Temmuz zam oranı

%30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 720 TL olacak,

%40 zam olması durumunda 7298 TL artarak 25 bin 544 TL olacak.

Normal öğretmen olarak 1/4 görev yapan öğretmenler 15 bin 793 TL maaş alıyor.

%30 zam durumunda 20 bin 531 TL,

%40 zam durumunda 22 bin 110 TL,

%50 zam durumunda ise 23 bin 690 TL olacak.

Güncel öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu.

Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandına yükseldi.