Yavuz Donat petrol keşfine inanmayanlar için 4 şişe petrol getirdi

Petrol bulunan Kato Dağı'na giden Sabah yazarı Yavuz Donat, petrol keşfine bazı insanların görmedikçe inanmadığını belirterek, göstermek için bölgeden 4 şişe petrol getirdiğini yazdı.

Abone ol

Gabar başta olmak üzere Cudi ve Kato gibi Şırnak’ın çeşitli noktalarında arama ve sondaj faaliyetleri sürüyor. 2023’te bölgede günde 25 bin varile yakın petrol üretmek hedefleniyor.

Sabah yazarı Yavuz Donat Kato Dağı'ndaki petrol arama çalışmalarını yerinde inceledi, izlenimlerini "Kato'nun altı petrol denizi" başlıklı yazısında kaleme aldı.

TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" açıklamasını aktaran Donat, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Gabar Dağı'nın tepesi... Şehit Aybüke Yalçın 1 kuyusu.

Sondaj başlarken... Hedef, "75 günde petrole ulaşmaktı".

Ama... Zamana karşı yarış... Ekipler öylesine çalıştılar ki... 56 günde hedefe ulaşıldı. Şimdi... Bu kuyunun petrolü sisteme akıyor.

Ve... 1.5 kilometre uzaklıkta yeni bir sondaj... Şehit Aybüke Yalçın 2 kuyusu... Sondaj çalışmaları 20 Mayıs'ta başladı... Araştırmalar, 3 bin 150 metrede petrol olduğunu gösteriyor. Hedef... "77 günde petrolü çıkarmak."

Görmeyenler için

Gabar Dağı'nda yeni bir kuyunun daha açıldığını buradan da yakında müjdenin gelebileceğini yazan Donat, yetkililere yerli ve yabancı medyayı petrol sahalarını gezdirmesi yönünde çağrıda bulunarak nedenini açıkladı:

"Zira... Siyasetçi... Gazeteci... Sivil toplum lideri... Çok kişi, hâlâ bazı gerçeklere inanmıyor.

Karadeniz'de doğalgaz çıktı... Burun kıvıranlar oldu... "Hadi canım sen de" diye, dudak bükenler de. Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu... 10 binlerce insan gezdi... Buna rağmen, şüphe duyan... "Gemi değil maket" diyen var.

Şırnak... Gabar... Kato... Petrol... Bölge bayram yapıyor... Ama kimileri bu büyük başarıya, "iktidarın reklamı" diye bakıyor.

Özetle... Bazı insanlar, görmedikçe inanmıyorlar.

Öyleyse... Göstermek gerek... Ve birer de hediye vermek.

Hediye... Birer plastik şişe dolusu petrol.

Biz, dört şişe getirdik... O kadar çok isteyen var ki."