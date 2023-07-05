Doktor maaşı 2023 temmuz zammı en düşük maaş kaç para olacak? Uzman doktor maaş zammı taplosu

Binlerce doktor yeni maaş zammına kilitlendi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni doktor maaşları da belli olacak. 6 aylık enflasyon oranına göre doktorlara derece ve kademelerine göre yeni zam yapılacak. 2023 temmuz zammı sonrası %40 zam yapılırsa 4/1 derecesinde çalışan bir doktorun maaşı 24 bin 743 lira iken 34 bin 640 liraya yükselecek.

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6 aylık enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak ve doktor maaşları yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında doktor maaşlarına enflasyon zammı yapılacak ve derece/kademeye göre maaşlarda artış yaşanacak. Doktor maaş zamları ile ilgili konuşulan 3 formül var. Doktorlara yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 40 artış yapılması bekleniyor. Buna göre 1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.

Uzman doktor temmuz maaş zammı 2023

1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.

Lisans mezunu hemşire maaş zammı 2023

5/1 derecesinde üniversite mezunu olarak çalışan hemşire 15 bin 611 lira maaş alıyor. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 21 bin 855 lira olacak.

Uzman doktor görevleri nelerdir?

Uzmanlık alanına göre görev tanımı farklılık gösteren uzman doktorun genel sorumlulukları şunlardır;

*Uzmanlık alanındaki poliklinik hizmetlerini yürütmek,

*Hastaların şikayetleri ile tıbbi geçmişi hakkında bilgi edinmek,

*Konulacak tanıya yönelik olarak kan, idrar ve görüntüleme gibi ilgili testleri istemek,

*Hasta ve hasta yakınlarına, hastalığın tanısı ve tedavi yöntemlerini açıklamak,

*Hastaların uzmanlık alanı içinde muayene ve tedavisini sağlamak,

*Tedavi iyileşme süreçlerini takip etmek ve gerektiğinde tedavi yönteminde değişiklikler uygulamak,

*Gerekli durumlarda hastaları farklı bir uzmana yönlendirmek,

*Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda, ilgili cerrahi branşlar ile koordineli olarak çalışmak,

*Cerrahi işlem öncesi ve sonrası hastaların takibini yapmak,

*Olası komplikasyonlarda hastaya uygun müdahaleleri yapmak,

*Birey ve toplumu sağlık sorunları, hastalıklar ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri almak,

*Adli vakalarda, ilgili mevzuatlarda tanımlanan işlemleri yerine getirmek,

*Birlikte görev aldığı ilgili personelin eğitim ve denetimini sağlamak,

*Görevlerini kalite yönetim sistem politikası, hedef ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek