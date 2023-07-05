BIST 6.042
DOLAR 26,09
EURO 28,44
ALTIN 1.614,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arapça tabelalar tek tek indirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arapça tabelalar tek tek indirildi

İZMİR'in Konak ilçesi Basmane semtindeki çok sayıda Arapça tabela zabıta ekipleri tarafımdan tek tek indirildi.

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde asılı Arapça tabelaları kaldırmak için harekete geçti.

Ekipler tarafından, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan birçok iş yerindeki asılı Arapça tabelalar spiral yardımıyla kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı.

Ekiplerin son birkaç gün içerisinde, 100’e yakın Arapça tabelayı kaldırdığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de korkunç olay! Genç kız, 33 katlı otelin çatısından atladı
İzmir'de korkunç olay! Genç kız, 33 katlı otelin çatısından atladı
Şube müdürü maaş zammı temmuz 2023 en düşük kaç para olacak? Kademeye göre şube müdür maaş tablosu
Şube müdürü maaş zammı temmuz 2023 en düşük kaç para olacak? Kademeye göre şube müdür maaş tablosu
Bomba kulis "İçerideki kaynaklardan öğrendim" dedi! Memura zam üstüne zam
Bomba kulis "İçerideki kaynaklardan öğrendim" dedi! Memura zam üstüne zam
Dünyada böylesi yaşanmadı: 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu
Dünyada böylesi yaşanmadı: 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu
İstanbul'da silahlı çatışma! Mermiler evlere isabet etti!
İstanbul'da silahlı çatışma! Mermiler evlere isabet etti!
En düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak teklif Meclis'te! Polis, hemşire, öğretmen, imam, doktor
En düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak teklif Meclis'te! Polis, hemşire, öğretmen, imam, doktor
Genel müdür maaş zammı 2023 temmuz enflasyon rakamı sonrası kaç para oldu?
Genel müdür maaş zammı 2023 temmuz enflasyon rakamı sonrası kaç para oldu?
Diyanet İşleri Başkanı, Batı Şeria’daki saldırılar nedeniyle İsrail’i kınadı
Diyanet İşleri Başkanı, Batı Şeria’daki saldırılar nedeniyle İsrail’i kınadı
TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek
TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek
Bursa Osmangazi'de çınar ağacı yola devrildi!
Bursa Osmangazi'de çınar ağacı yola devrildi!
Müsteşar maaşı 2023 temmuz zammı en düşük kaç lira oldu? Yeni müsteşar maaş zammı tablosu
Müsteşar maaşı 2023 temmuz zammı en düşük kaç lira oldu? Yeni müsteşar maaş zammı tablosu
Yavuz Donat petrol keşfine inanmayanlar için 4 şişe petrol getirdi
Yavuz Donat petrol keşfine inanmayanlar için 4 şişe petrol getirdi