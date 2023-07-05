Genel müdür maaş zammı 2023 temmuz enflasyon rakamı sonrası kaç para oldu?

Binlerce Genel müdür yeni maaş zammına kilitlendi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni Genel müdür maaşları da belli olacak. 6 aylık enflasyon oranına göre Genel müdürlere derece ve kademelerine göre yeni zam yapılacak. Peki, genel müdür maaşı 2023 kaç lira oldu? 2023 zamlı genel müdür maaşları açıklandı mı?

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6 aylık enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak ve Genel müdür maaşları yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında Genel müdür maaşlarına enflasyon zammı yapılacak ve derece/kademeye göre maaşlarda artış yaşanacak. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en düşük genel müdür maaşı 38.751,70 TL olmuştu. Peki 2023 temmuz enflasyon zammı sonrası yeni genel müdür maaşları kaç para olacak?

2023 ocak ayı zammından sonra genel müdür maaşları şöyle olmuştu...

Ocak-Temmuz 2023 döneminde Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşlarına göre, genel müdür (1/4) 29 bin 809 lira ücret alırken yeni zamla birlikte bu ücreti 38 bin 751 liraya yükselmiş olacak.

2023 memur maaşları ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı 9 bin 104 liradan 11 bin 836 liraya yükselmiş olacak.

Genel müdür 1/4 29.809,00 TL'den 38.751,70 TL alacak.

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 TL'den 20.602,40 TL alacak.

Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 12.619,10

Öğretmen 1/4 12.276,00 15.958,80

Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00 35.846,20

Başkomiser 3/1 15.810,00 20.553,00

Polis memuru 8/1 13.747,00 17.871,10

Uzman doktor 1/4 18.853,00 24.508,90

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00 15.376,40

Mühendis 1/4 16.205,00 21.066,50

Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 13.130,00

Profesör 1/4 25.984,00 33.779,20

Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 19.904,30

Vaiz 1/4 12.752,00 16.577,60