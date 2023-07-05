İzmir'de korkunç olay! Genç kız, 33 katlı otelin çatısından atladı

İZMİR'de bir genç kız, 33 katlı boş durumdaki Hilton Oteli’nin çatısından kendisini boşluğu bıraktı. Genç kız, şans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düşerken, hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Konak’ta bulunan Hilton Oteli’nde meydana geldi. Boş durumdaki otelin çatısına çıkan A.E.’yi (20) gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İkna çabaları 1,5 saat sürdü

İtfaiye ekiplerince olası bir atlama durumuna karşı sokak içerisinde branda açılırken, yaklaşık 1,5 saat ekipler tarafından ikna edilmeye çalışan A.E., tüm çabalara rağmen, tedirgin gözlerle olayı takip eden vatandaşların bakışları arasında kendisini 33 katlı otelin çatısından boşluğa bıraktı.

Hastanede tedavi altına alındı

Şans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düşen A.E., başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Zaman kaybetmeden sağlık ekiplerince ambulansa alınan genç kız, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.E.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı belirtildi.