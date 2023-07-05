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Bomba kulis "İçerideki kaynaklardan öğrendim" dedi! Memura zam üstüne zam

Bomba kulis "İçerideki kaynaklardan öğrendim" dedi! Memura zam üstüne zam

Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. TÜİK’in bugün açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre 4 milyonun üzerinde memur ve 16 milyona yakın emeklinin temmuz zam oranı netleşecek.

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Maaşlara zam geliyor. Memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerine çevrildi. Zam oranlarına yönelik çeşitli iddialar var.  A Haber’de yayımlanan Memleket Meselesi programında Siyasal İletişimci Ferhat Murat ve Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, memur zamlarına yapılacak seyyanen zam oranına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.

“En düşük seyyanen zam 7 bin lira, üzerine yüzde 25 bandında ek zam”

Ferhat Murat, “Seyyanen zam en alttan en üste tüm memur gruplarına aynı miktarda ödemedir. 25 bin alana da 7 bin, 11 bin alana da 7 bin ilave olacak. Benim kulis bilgim en düşük seyyanen zam 7 bin lira ve üzerine yüzde 25 bandında ek bir zam gündemde“ dedi.

“8 bin lira seyyanen zam”

Akademisyen Eray Güçlüer ise yaptığı açıklamada “Benim aldığım kulis bilgisi de 8 bin TL seyyanen zam. İçerideki bazı kaynaklardan öğrendim“ ifadelerini kullandı.

Zamlı maaş ve aylıklar temmuz ayında birlikte ödenecek...

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