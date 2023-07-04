Hava fena bozacak! Meteoroloji uzmanı tek tek açıkladı: 48 saat sürecek! 'Oraj' görülecek tarih belli oldu
Bir süredir yaz sıcakları yaşanırken Meteoroloji uzmanı yağmurun geri döneceğini açıkladı. Yağışların 48 saat süreceğini söyleyen uzman ardından da güneşli günlerin geri geleceğini duyurdu. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehre 'Oraj' uyarısı geldi. 'Oraj' ne zaman yaşanacak? İşte güncel hava durumu verileri...
Temmuz ayında etkisini artıran sıcaklıklara 2 gün mola. Hava uzmanı Kerem Ökten kuvvetli yağışların geri döneceğini duyurdu tarihi açıkladı. Yağışların peşinden ise sıcaklıklar daha da artacak. İstanbul'a ayrıca 'oraj' uyarısı yapıldı. 'Oraj' nedir, ne zaman yaşanacak? 4 Temmuz gününe dair Meteoroloji verileriyle birlikte ayrıntılar...
Meteoroloji'ye göre bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık: Hava sıcaklığında yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.