BIST 6.042
DOLAR 26,09
EURO 28,44
ALTIN 1.614,38
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

En düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak teklif Meclis'te! Polis, hemşire, öğretmen, imam, doktor

En düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak teklif Meclis'te! Polis, hemşire, öğretmen, imam, doktor

Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak Temmuz zammını merak ederken, AK Parti, en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak yasa teklifini bugün saat 12:00'de Meclis'e sunacak.

Abone ol

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartma sözünü yerine getirecek olan kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunacak. 

Torba yasa şeklinde sunulacak teklife son rötuşlar, TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarından sonra yapılacak.

Saat 12:00'de Meclis'e sunulacak

En düşük memur maaşı 22 bin TL olsun teklifinin saat 12.00’de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor.

Torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacak düzenlemenin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından da Genel Kurul'un gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

2 çocuklu memur maaşına yüzde 85 zam

2023 Temmuz zammı düzenlemesi ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek.

Diğer memurlara verilecek zam sonrası kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde göreve, unvana, mesleki dereceye göre ince ayar yapılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekliye 3 kademede seyyanen zam Meclis'e geliyor! Kök aylığa göre zamlı maaş nasıl hesaplanır?
Foto Galeri Emekliye 3 kademede seyyanen zam Meclis'e geliyor! Kök aylığa göre zamlı maaş nasıl hesaplanır? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı, Batı Şeria’daki saldırılar nedeniyle İsrail’i kınadı
Diyanet İşleri Başkanı, Batı Şeria’daki saldırılar nedeniyle İsrail’i kınadı
TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek
TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek
Bursa Osmangazi'de çınar ağacı yola devrildi!
Bursa Osmangazi'de çınar ağacı yola devrildi!
Müsteşar maaşı 2023 temmuz zammı en düşük kaç lira oldu? Yeni müsteşar maaş zammı tablosu
Müsteşar maaşı 2023 temmuz zammı en düşük kaç lira oldu? Yeni müsteşar maaş zammı tablosu
Yavuz Donat petrol keşfine inanmayanlar için 4 şişe petrol getirdi
Yavuz Donat petrol keşfine inanmayanlar için 4 şişe petrol getirdi
Doktor maaşı 2023 temmuz zammı en düşük maaş kaç para olacak? Uzman doktor maaş zammı taplosu
Doktor maaşı 2023 temmuz zammı en düşük maaş kaç para olacak? Uzman doktor maaş zammı taplosu
Hemşire maaşı 2023 temmuz ek zamla kaç para oldu? Güncel yeni hemşire maaşları -2023
Hemşire maaşı 2023 temmuz ek zamla kaç para oldu? Güncel yeni hemşire maaşları -2023
Polis maaşları 2023 temmuz zammı ne kadar oldu? 2023 en düşük polis maaşı kaç para oldu?
Polis maaşları 2023 temmuz zammı ne kadar oldu? 2023 en düşük polis maaşı kaç para oldu?
Ne dediyse çıkan Muharrem İnce'nin CHP'de değişimle ilgili tahmini olay oldu
Ne dediyse çıkan Muharrem İnce'nin CHP'de değişimle ilgili tahmini olay oldu
Öğretmen maaşları 2023 temmuz zamlı kaç para oldu? Derecesine göre yeni öğretmen maaşları
Öğretmen maaşları 2023 temmuz zamlı kaç para oldu? Derecesine göre yeni öğretmen maaşları
Ekrem İmamoğlu harekete geçiyor bu haftadan itibaren...
Ekrem İmamoğlu harekete geçiyor bu haftadan itibaren...
Damat daha önce evini yaktığı kayınpederin evinin etrafında dolaşınca olanlar oldu
Damat daha önce evini yaktığı kayınpederin evinin etrafında dolaşınca olanlar oldu