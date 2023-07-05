En düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak teklif Meclis'te! Polis, hemşire, öğretmen, imam, doktor

Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak Temmuz zammını merak ederken, AK Parti, en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak yasa teklifini bugün saat 12:00'de Meclis'e sunacak.

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AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartma sözünü yerine getirecek olan kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunacak.

Torba yasa şeklinde sunulacak teklife son rötuşlar, TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarından sonra yapılacak.

Saat 12:00'de Meclis'e sunulacak

En düşük memur maaşı 22 bin TL olsun teklifinin saat 12.00’de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor.

Torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacak düzenlemenin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından da Genel Kurul'un gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

2 çocuklu memur maaşına yüzde 85 zam

2023 Temmuz zammı düzenlemesi ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek.

Diğer memurlara verilecek zam sonrası kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde göreve, unvana, mesleki dereceye göre ince ayar yapılacak.