Emekliye 3 kademede seyyanen zam Meclis'e geliyor! Kök aylığa göre zamlı maaş nasıl hesaplanır?
Emekliye seyyanen zam düzenlemesi Meclis'e geliyor. 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak.
Emeklilerin Temmuz ayı zam oranı belli oluyor. Meclis'e sunulacak torba yasa teklifine göre 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak. Ekonomist Muhammet Bayram, yapılacak zamla ilgili hesaplamaları anlattı.
Kademeli zam hesaplaması nasıl yapılacak?
- Bu dönemde asgari ücrete yüzde 34 artış yapıldı. Enflasyonun 2 katı kadar artış yapıldı. Yani memurlarımız aslında yüzde 35’lik bir zammı ceplerinde bilmelidir. Bunun altında olmaz, beklentiler çok yüksek. Ancak önlerinde bir referans değer daha var. O da kamu işçilerine yapılan yüzde 45’lik artış.
- Şu anda aylık memur maaşının Hazine’ye yükü 90 milyar lira seviyesinde. Yıllık trilyon 100 milyar liraya tekabül ediyor. Yüzde 85 oranında hepsinin artması demek bunun 2 milyar TL’ye yükselmesi demektir. Ben o yüzden diğer memurlara da yansıtılacağını düşünmüyorum.
- En düşük emekli maaşı 5500 TL’den 7500 TL’ye çıkarıldı. 7501 TL alanın maaşı artmadı bu da adaletsizliğe sebep oldu. Kademeli bir şekilde artış yapılacak. 7500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alana daha fazla, 12 bin ile 15 bin TL arası maaş alana daha az maaş artışı yapılacak.