Emekliye 3 kademede seyyanen zam Meclis'e geliyor! Kök aylığa göre zamlı maaş nasıl hesaplanır?

Emeklilerin Temmuz ayı zam oranı belli oluyor. Meclis'e sunulacak torba yasa teklifine göre 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak. Ekonomist Muhammet Bayram, yapılacak zamla ilgili hesaplamaları anlattı.