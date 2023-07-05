BIST 6.042
DOLAR 26,09
EURO 28,44
ALTIN 1.614,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da silahlı çatışma! Mermiler evlere isabet etti!

İstanbul'da silahlı çatışma! Mermiler evlere isabet etti!

İSTANBUL Eyüpsultan'da kimliği belirsiz iki kişinin arasında çıkan silahlı çatışmada mermiler iki eve, bir otomobile ve bir iş yerine isabet etti.

Abone ol

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Değirmenciler Mahallesi Sofular Bostanı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki şüpheli, sokakta karşı karşıya gelerek birbirlerine ateş etti. Bir süre sokakta devam eden çatışmanın ardından 2 kişi olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çatışmada mermiler sokaktaki iki evin penceresine, bir iş yerine ve bir otomobile isabet etti. İhbar üzerine sokağa polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için sokakta çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Otomobiline mermiler isabet eden Ozan Yılmaz, "Sanırım 3 mermi girişi var. 2 çocuğum arkada, eşim ise önde oturuyordu. Olaydan 10 dakika kadar önce inmiştik" dedi.

Evinin penceresine mermi isabet eden Aygül Ateyeva, "Bir anda oldu. Çatışmalar oldu. Sonra eşim geldi buradan camdan baktı. 4 saniye bile olmadı, evin içine gelene kadar, kurşun evin içine girdi. Sonra hiç kimse yoktu. Allah korudu yani, verilmiş sadakamız varmış. Çok korktuk." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
En düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak teklif Meclis'te! Polis, hemşire, öğretmen, imam, doktor
En düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak teklif Meclis'te! Polis, hemşire, öğretmen, imam, doktor
Genel müdür maaş zammı 2023 temmuz enflasyon rakamı sonrası kaç para oldu?
Genel müdür maaş zammı 2023 temmuz enflasyon rakamı sonrası kaç para oldu?
Diyanet İşleri Başkanı, Batı Şeria’daki saldırılar nedeniyle İsrail’i kınadı
Diyanet İşleri Başkanı, Batı Şeria’daki saldırılar nedeniyle İsrail’i kınadı
TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek
TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek
Bursa Osmangazi'de çınar ağacı yola devrildi!
Bursa Osmangazi'de çınar ağacı yola devrildi!
Müsteşar maaşı 2023 temmuz zammı en düşük kaç lira oldu? Yeni müsteşar maaş zammı tablosu
Müsteşar maaşı 2023 temmuz zammı en düşük kaç lira oldu? Yeni müsteşar maaş zammı tablosu
Yavuz Donat petrol keşfine inanmayanlar için 4 şişe petrol getirdi
Yavuz Donat petrol keşfine inanmayanlar için 4 şişe petrol getirdi
Doktor maaşı 2023 temmuz zammı en düşük maaş kaç para olacak? Uzman doktor maaş zammı taplosu
Doktor maaşı 2023 temmuz zammı en düşük maaş kaç para olacak? Uzman doktor maaş zammı taplosu
Hemşire maaşı 2023 temmuz ek zamla kaç para oldu? Güncel yeni hemşire maaşları -2023
Hemşire maaşı 2023 temmuz ek zamla kaç para oldu? Güncel yeni hemşire maaşları -2023
Polis maaşları 2023 temmuz zammı ne kadar oldu? 2023 en düşük polis maaşı kaç para oldu?
Polis maaşları 2023 temmuz zammı ne kadar oldu? 2023 en düşük polis maaşı kaç para oldu?
Ne dediyse çıkan Muharrem İnce'nin CHP'de değişimle ilgili tahmini olay oldu
Ne dediyse çıkan Muharrem İnce'nin CHP'de değişimle ilgili tahmini olay oldu
Öğretmen maaşları 2023 temmuz zamlı kaç para oldu? Derecesine göre yeni öğretmen maaşları
Öğretmen maaşları 2023 temmuz zamlı kaç para oldu? Derecesine göre yeni öğretmen maaşları