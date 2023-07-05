Şube müdürü maaş zammı temmuz 2023 en düşük kaç para olacak? Kademeye göre şube müdür maaş tablosu

Binlerce şube müdürü yeni maaş zammına kilitlendi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni şube müdürü maaşları da belli olacak. 6 aylık enflasyon oranına göre şube müdürleri derece ve kademelerine göre yeni zam yapılacak. Peki, şube müdürü maaşı 2023 kaç lira oldu? 2023 zamlı şube müdürü maaşları açıklandı mı?

Abone ol

6 aylık enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak ve Genel müdür maaşları yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında Genel müdür maaşlarına enflasyon zammı yapılacak ve derece/kademeye göre maaşlarda artış yaşanacak. 2023 ocak ayı zammı sonrasında 4/1 derecesine göre genel müdür maaşları en düşük 20 bin lira olmuştu. Peki temmuz 2023 enflasyon zammı sonrasında yeni genel müdür maaşları kaç para olacak?

Memur ve memur emeklisine ikinci yarı zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerine bu yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ile belirlenmiş yüzde 6'lık artışın üstüne, ilk 6 aydaki enflasyonla yüzde 8'lik ilk yarı zammı arasındaki fark kadar daha zam verilecek.

Örneğin ilk 6 aydaki enflasyon yüzde 20 çıkarsa, ilk yarı zammı olan yüzde 8'le aradaki fark 12 puan olacağı için, ikinci yarının yüzde 6'lık zammına bu kadar daha zam eklenecek ve artış yüzde 18 olacak.

Emekliye enflasyon farkı kadar zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise yılın ikinci yarısı için, ilk yarıda gerçekleşen enflasyon kadar yükselecek.

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL kalacak

En düşük emekli aylığı 7.500 lira olurken zam, kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak.