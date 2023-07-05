Ünlü Alevi ozanın oğlu tarikata katıldı çok şaşırtan tarikat buluşması

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, tartışma programlarında yorumcu olan arkadaşına ünlü bir Alevi ozanın oğlununun “Hollywood tarikatı” diye bilinen Scientology’e katılması için davette bulunduğunu yazdı.

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Tom Cruise, Katie Holmes, John Travolta, Dustin Hoffman gibi pek çok Hollywood yıldızının üyesi olduğu dünyanın en gizemli inanç akımlarından Scientology, dünyada ayrı bir din kategorisinde tutuluyor.

Scientology tarikatının Türkiye sorumlusu Zafer Yılmaz'ın 2007 yılında Sabah gazetesine verdiği röportajda ilk aşamada olduklarını ve tüm ülkeye yayılmayı hedeflediklerini söylemiş ve "İkinci aşamada milletvekillerine ulaşılacak.." iddiasında bulunmuştu.

Aynı zamanda inanç öğretilerinde Budizm, Hinduizm ve Hıristiyanlık'tan etkilenmiş bir akım olarak tanımlanan bu tarikatın Türkiye'de çalışmalarını hızlandırdığı ortaya çıktı.

"Bilgi birikiminizden faydalanmak istiyoruz"

Tartışmalara ilişkin son ilginç gelişme Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Çok şaşırdığım tarikat buluşması" başlıklı yazısında aktardı:

"Televizyondaki tartışma programlarında yorumcu olan arkadaşımı dinliyordum. Yalan yok, yorgundum ve gözlerim kapanmak üzereydi. Ama öyle bir şey anlattı ki hemen kendime geldim. Kısa süre önce...

Bu ünlü televizyon yorumcusu arkadaşım bir restoranda iki kişiyle buluşmuş. Masada üç kişilermiş. İçlerinden biri, uzun süre önce kaybettiğimiz usta bir Alevi ozanının oğluymuş.

Rahmetli babası kadar olmasa da türkücülüğüyle bilinen o kişi konuşmaya başlamış önce...

Arkadaşıma şöyle demiş: “Sizi uzun zamandır takip ediyoruz. Bilgi birikiminizden faydalanmak istiyoruz. Bizim bazı çalışmalarımız var, onlara destek olmanızı istiyoruz.”

Yazmasam olmaz, ekranlarda ağır siyasi çıkışlar yapar ama arkadaşım saflık derecesinde iyi niyetlidir. Anlamamış haliyle ve sormuş:

“Tam olarak ne yapıyorsunuz, bir derneğiniz mi var?”

“Tam dernek değil de hayatı kolaylaştırmak ve bereketli hale getirmek için çalışıyoruz” yanıtını almış...

Arkadaşım işkillenmeye başlamış ve direkt sormuş bu kez: “Siz bir tarikat mısınız?”

"Önce ABD sonra Almanya'da eğitime gireceksiniz"

Bunun üzerine, türkücünün yanındaki başından beri sessizliğini koruyan kişi söze girmiş:

“Tom Cruise diyelim, siz anlayın...” Sözü yine türkücü almış: “Biz Amerika’daki arkadaşlarla da konuştuk. Aslında aramıza kolay kolay birilerini almıyoruz ama sizi uygun gördüler. Önce Amerika’ya gitmeniz, orada birkaç ay kalmanız, sonra da Almanya’da eğitime girmeniz gerekecek.”

Nazik insandır arkadaşım. “Çok sağ olun, ben bir düşüneyim, size dönerim” diye uğurlamış o iki adamı. Arkalarından da “yuh yuh” diye mırıldanmış durmuş.

Anlayacağınız, “Hollywood tarikatı” diye bilinen Scientology’nin müritleriymiş o buluşmadakiler. Hani, Tom Cruise’dan John Travolta’ya kadar ünlülerin bağlı olduğu bilinen o tuhaf oluşum... Yani, Türkiye’deki tarikatlar yetmiyormuş gibi bir de ABD menşeli Scientology’yi yaymaya çalışıyorlarmış.

Beni asıl şaşırtan da halkın sorunlarını türkülerle duyuran büyük bir ozanın oğlunun geldiği nokta... Merak edenler olabilir, bitirmeden yazayım: Arkadaşım elbette ki geri dönmemiş bu garip davete..."