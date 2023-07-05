BIST 6.042
DOLAR 26,09
EURO 28,44
ALTIN 1.614,38
HABER /  GÜNCEL

Kaymakam maaşları 2023 temmuz zammı kaç para oldu? 1. sınıf 4/1 kaymakam maaşları

Kaymakam maaşları 2023 temmuz zammı kaç para oldu? 1. sınıf 4/1 kaymakam maaşları

Binlerce kaymakam yeni maaş zammına kilitlendi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni kaymakam maaşları da belli olacak. 2023 Ocak ayı memur zammı ile en düşük kaymakam maaşı 17 bin 629 TL'den 22 bin 036 TL'ye yükseltilmişti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kaymakam maaşlarının 28 bine çıkması bekleniyor.

Abone ol

6 aylık enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak ve kaymakam  maaşları yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında kaymakam maaşlarına enflasyon zammı yapılacak ve derece/kademeye göre maaşlarda artış yaşanacak. 2023 ocak ayı zammı sonrasında 4/1 derecesine göre kaymakam maaşları en düşük 20 bin 036 TL' lira olmuştu. Peki temmuz 2023  enflasyon zammı sonrasında kaymakam maaşları kaç para olacak?

Temmuz ayı itibariyle kaymakam maaş zammı merak edilmeye başlandı. Kaymakam maaşları, meslekte geçirilen yıl ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Yeni başlayanlar en düşük maaşı alırken kıdem ve dereceye göre maaşlar artıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek. 

Memur ve memur emeklisine ikinci yarı zammı ne kadar olacak?
Memur ve emeklilerine bu yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ile belirlenmiş yüzde 6'lık artışın üstüne, ilk 6 aydaki enflasyonla yüzde 8'lik ilk yarı zammı arasındaki fark kadar daha zam verilecek.

Örneğin ilk 6 aydaki enflasyon yüzde 20 çıkarsa, ilk yarı zammı olan yüzde 8'le aradaki fark 12 puan olacağı için, ikinci yarının yüzde 6'lık zammına bu kadar daha zam eklenecek ve artış yüzde 18 olacak.

Emekliye enflasyon farkı kadar zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise yılın ikinci yarısı için, ilk yarıda gerçekleşen enflasyon kadar yükselecek.

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL kalacak

En düşük emekli aylığı 7.500 lira olurken zam, kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Arapça tabelalar tek tek indirildi
Arapça tabelalar tek tek indirildi
İzmir'de korkunç olay! Genç kız, 33 katlı otelin çatısından atladı
İzmir'de korkunç olay! Genç kız, 33 katlı otelin çatısından atladı
Şube müdürü maaş zammı temmuz 2023 en düşük kaç para olacak? Kademeye göre şube müdür maaş tablosu
Şube müdürü maaş zammı temmuz 2023 en düşük kaç para olacak? Kademeye göre şube müdür maaş tablosu
Bomba kulis "İçerideki kaynaklardan öğrendim" dedi! Memura zam üstüne zam
Bomba kulis "İçerideki kaynaklardan öğrendim" dedi! Memura zam üstüne zam
Dünyada böylesi yaşanmadı: 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu
Dünyada böylesi yaşanmadı: 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu
İstanbul'da silahlı çatışma! Mermiler evlere isabet etti!
İstanbul'da silahlı çatışma! Mermiler evlere isabet etti!
En düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak teklif Meclis'te! Polis, hemşire, öğretmen, imam, doktor
En düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak teklif Meclis'te! Polis, hemşire, öğretmen, imam, doktor
Genel müdür maaş zammı 2023 temmuz enflasyon rakamı sonrası kaç para oldu?
Genel müdür maaş zammı 2023 temmuz enflasyon rakamı sonrası kaç para oldu?
Diyanet İşleri Başkanı, Batı Şeria’daki saldırılar nedeniyle İsrail’i kınadı
Diyanet İşleri Başkanı, Batı Şeria’daki saldırılar nedeniyle İsrail’i kınadı
TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek
TÜBİTAK 214 aday araştırmacı istihdam edecek
Bursa Osmangazi'de çınar ağacı yola devrildi!
Bursa Osmangazi'de çınar ağacı yola devrildi!
Müsteşar maaşı 2023 temmuz zammı en düşük kaç lira oldu? Yeni müsteşar maaş zammı tablosu
Müsteşar maaşı 2023 temmuz zammı en düşük kaç lira oldu? Yeni müsteşar maaş zammı tablosu