Kaymakam maaşları 2023 temmuz zammı kaç para oldu? 1. sınıf 4/1 kaymakam maaşları

Binlerce kaymakam yeni maaş zammına kilitlendi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni kaymakam maaşları da belli olacak. 2023 Ocak ayı memur zammı ile en düşük kaymakam maaşı 17 bin 629 TL'den 22 bin 036 TL'ye yükseltilmişti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kaymakam maaşlarının 28 bine çıkması bekleniyor.

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6 aylık enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak ve kaymakam maaşları yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında kaymakam maaşlarına enflasyon zammı yapılacak ve derece/kademeye göre maaşlarda artış yaşanacak. 2023 ocak ayı zammı sonrasında 4/1 derecesine göre kaymakam maaşları en düşük 20 bin 036 TL' lira olmuştu. Peki temmuz 2023 enflasyon zammı sonrasında kaymakam maaşları kaç para olacak?

Temmuz ayı itibariyle kaymakam maaş zammı merak edilmeye başlandı. Kaymakam maaşları, meslekte geçirilen yıl ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Yeni başlayanlar en düşük maaşı alırken kıdem ve dereceye göre maaşlar artıyor. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur ve memur emeklisine ikinci yarı zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerine bu yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ile belirlenmiş yüzde 6'lık artışın üstüne, ilk 6 aydaki enflasyonla yüzde 8'lik ilk yarı zammı arasındaki fark kadar daha zam verilecek.

Örneğin ilk 6 aydaki enflasyon yüzde 20 çıkarsa, ilk yarı zammı olan yüzde 8'le aradaki fark 12 puan olacağı için, ikinci yarının yüzde 6'lık zammına bu kadar daha zam eklenecek ve artış yüzde 18 olacak.

Emekliye enflasyon farkı kadar zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise yılın ikinci yarısı için, ilk yarıda gerçekleşen enflasyon kadar yükselecek.

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL kalacak

En düşük emekli aylığı 7.500 lira olurken zam, kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak.