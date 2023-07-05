Sokakta terör estirdiler: Otomobilin camlarını kırdılar, 2 kişiyi bıçakla yaraladılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 alkollü şahıs sokakta adeta terör estirdi. Önce araba yıkayan bir vatandaşın arabasına zarar veren şahıslar 2 kişiyi bıçakla, 1 kişiyi de darpla yaraladı. Polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı.

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Olay, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Baha Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki parkın altında bulunan açık alanda 2 şahıs alkol aldı. Alkol aldıktan sonra sokağa doğru inen 2 şahıs, otomobilini yıkamakta olan bir vatandaşın aracına tekme atıp camlarını paramparça etti.

Yaşanan arbedenin ardından evine kaçan vatandaşın kapısına dayanan şahıslar, sokağın daha da aşağısına inmeye devam etti. Bir kadını saçından tutup yere yatırdıkları iddia edilen şahıslar 2 kişiyi de bıçakla yaraladı. Biri darp, 2’si bıçaklı yaralamadan kaynaklanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Terör estiren 2 alkollü şahıs ise sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

“Aşağı inerken önlerine kim gelirse racon kesmişler”

Olayları anlatan mahalle sakini Ahmet Çoban, “Bir vatandaşımız arabayı yıkarken küfür ede ede aşağıya doğru gelmişler. Çocuk sesini çıkarmamış. Sonra arabaya tekme vurmuşlar. ‘Ne oluyor?’ falan derken çocuğu burada sıkıştırıp kafasına bıçak dayıyorlar. Sonra çocuk eve kaçıyor. Kapıları kilitlemese eve de girecekler, evin kapısına dayanıyorlar. Ondan sonra iniyorlar mahalleye, 2 kişiyi bıçaklıyorlar. Bir ablayı yere yatırıyorlar.

Oradan ana caddeye inip orada da olay çıkarıyorlar. Yani bu şahıslar yukarıdan aşağı inerken önlerine kim gelirse racon kesmişler. Park var yukarıda, asıl sorun o park yerinde. Orası kapatılsın ya da devamlı takip edilsin. Oralara yuva yapmışlar resmen. Orası çok tehlikeli” dedi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.