Başkomiser maaşları 2023 temmuz zamlı kaç para oldu? En düşük başkomiser maaşı listesi

Binlerce başkomiser yeni maaş zammına kilitlendi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni başkomiser maaşları da belli olacak. 2023 yılının ocak ayı zammıyla 20.559 TL olan 3/1 dereceli başkomiser maaşlarının temmuz zammı ile 26 bin liraya çıkması bekleniyor. Peki başkomiser maaşları temmuz maaşı ile kaç para olacak?

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6 aylık enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak ve başkomiser maaşları yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında başkomiser maaşlarına enflasyon zammı yapılacak ve derece/kademeye göre maaşlarda artış yaşanacak. Polisler ocak ayında maaşlarına zam almıştı. Ocak zammı sonrasında Başkomiser (3/1) maaşı; 20.559 TL ve polis memuru (8/1) maaşı; 17 bin 877 TL olmuştu.

Başkomiser maaşları ne olacak?

Polisler ocak ayında maaşlarına zam almıştı. Ocak zammı sonrasında ise . Başkomiser (3/1) maaşı; 20.559 TL ve polis memuru (8/1) maaşı; 17 bin 877 TL olmuştu. Temmuz zammı sonrasında polis maaşları yükselecek. Yeni tutarlar 5 Temmuz tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında belli olacak.

En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı geçtiğimiz günlerde söylenmişti. Polis maaşları ile ilgili detaylar ise merak konusu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, Başından beri şunu savunuyorum: Sayın Cumhurbaşkanı en düşük kamu görevlisi maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Mevcut duruma göre en düşük memur maaşının yüzde 85 civarı bir artışı anlamına geliyor. Bu bütün kamu çalışanlarına verilir mi? Başından beri söylüyorum. Bu ihtimal çok mümkün görünmüyor. Yapılacak artışın bir miktarı oransal, geriye kalan da seyyanen yapılacaktır diye düşünüyorum. Tahminim özellikle yüzde 25 seviyelerinde bir oransal zam verilip üzerine de 7-8 bin lira arasında seyyanen zam verilme ihtimalini kuvvetle muhtemel olacağını düşünüyorum. Bu formülle en düşük devlet memuru maaşını 22 bin liraya çıkaran bu durum bütün kamu görevlilerine yansıtılacaktır. Her bir kamu görevlisi aldığı maaşa göre herkese eşit oranda oransal ve seyyanen yapılacak zammın maaşlardaki etkisi de farklı kalemlerde olacak. Yüzde 85'ten başlayacak." ifadelerini kullandı.