Müezzin maaşı temmuz 2023 kaç para oldu? Yeni müezzin ve imam maaşları en düşük kaç lira oldu?

Binlerce müezzin yeni maaş zammına kilitlendi. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından imam, vaiz ve müezzin gibi görevlilerin maaşları da belli olmuş olacak. Ocak ayı memur zammı ile imam-hatip emekli memur maaşları 10 bin 513 TL'ye yükseltilmişti. Vaiz maaşları ise 12 bin 400 olarak belirlenmişti.

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6 aylık enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacak ve müezzin maaşları yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında müezzin maaşlarına enflasyon zammı yapılacak ve derece/kademeye göre maaşlarda artış yaşanacak. 2023 Ocak ayı memur zammı ile imam-hatip emekli memur maaşları 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL'ye yükseldi. Vaiz maaşları ise 10.647 TL'den 12 bin 400'e yükseldi. Peki 2023 temmuz zammı ile müezzin ve imam maaşları kaç para olacak?

Ocak ayı memur zammı ile imam-hatip emekli memur maaşları 10 bin 513 TL'ye yükseltilmişti. Vaiz maaşları ise 12 bin 400 olarak belirlenmişti. Peki, "Temmuz zammıyla imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

2023 Ocak ayı memur zammı ile imam-hatip emekli memur maaşları 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL'ye yükseldi. Vaiz maaşları ise 10.647 TL'den 12 bin 400'e yükseldi.

Temmuz 2023 zammı sonrası yeni maaşlar kaç para olacak?

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla imam maaşlarına yapılacak zam netlik kazanmış olacak.