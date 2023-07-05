Araç sahipleri depoları doldurun! Bir indirim bir zam geliyor 5 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

Dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Fiyatlar da vatandaşın cebini yakıyor. Akaryakıta yeniden zam geliyor. Motorin bu geceden itibaren daha pahalı satılacak. Benzine zam var mı? 5 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları

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Dolar kurunun 26 lirayı aşması sonrası akaryakıt fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Benzin ne kadar, motorine zam mı var indirim mi, LPG'de son fiyat araştırmaları devam ediyor.

Motorine zam geliyor

Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle akaryakıta bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak. Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,78 TL’ye yükselecek.

LPG'ye indirim geliyor

Öte yandan, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın (LPG) litre fiyatına ise 65 kuruş indirim gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,96 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.