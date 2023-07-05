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MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Celal Kaya etkisiz hale getirildi

MİT'ten Irak'ta operasyon: PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Celal Kaya etkisiz hale getirildi

MİT, PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Irak’ın Erbil şehrinde, 17 Temmuz 2019’da Türk Diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan Hasan kod adlı Celal Kaya, uzun zamandır Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösteriyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurtiçinde ve yurt dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize eden, terör örgütü PKK’nın istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet gösteren Kaya’nın liderlik ettiği şebeke, Irak’ın kuzeyinde harekat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanmasını yürütüyordu.

Terör örgütü PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti.

Birbirinden habersiz istihbarat ekipleri kullanıldı

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Kaya’ya dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu meyanda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Kaya’nın faaliyetleri adım adım takip edildi.

Nokta operasyonla etkisiz hale getirildi

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Hasan kod adlı Celal Kaya, MİT'in nitelikli insan kaynaklarının kullanılması sonucu an be an takip edildikten sonra harekete geçildi. Örgütün istihbari ağına ağır bir darbe indirmek amacıyla saha ajanları tarafından konumu belirlenen terörist, İHA ve SİHA'ların operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Osman Köse, Erbil'de şehit düşmüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşı, 2019 yılında, Irak'ın Erbil kentinde bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Osman Köse şehit düşmüştü.

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