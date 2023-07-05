15 yaşında çocuk gelin skandalı! 'Elma Şekeri' sosyal medyadan çığlık attı Bakanlık kurtardı
NİĞDE'de zorla evlendirildiğini söyleyerek sosyal medya üzerinden yardım isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö., jandarma tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Konuyla ilgili bakanlık ve valilikten peş peşe açıklamalar geldi. 'Elma Şekeri' adıyla sosyal medyada yazdıkları herkesin yüreğine dokundu...
Niğde’nin Altunhisar ilçesinde A.Ö., zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yardım istedi. "Pardon, siz hiç 15 yaşında evlendiniz mi?" paylaşımı yankı uyandıran küçük kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinde alınarak koruma altına alındı. Küçük kızın sosyal medya üzerinden paylaştıkları herkesi etkiledi.
Niğde Valiliği'nden açıklama
İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken Niğde Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesinde ikamet eden bir kız çocuğunun, 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımları üzerine güvenlik güçlerimiz ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir” denildi.
Aile Bakanlığı: Süreç takip ediliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı; “15 yaşındaki çocuğumuzun sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair yaptığı paylaşımla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
Niğde Barosu'ndan açıklama!
Öte yandan Niğde Barosu’ndan da konuyla ilgili açıklamada, “İlimizde bir kasabada 15 yaşındaki kız çocuğunun zoraki evlendirilmesi şeklindeki bir haberin sosyal medyaya düşmesi üzerine Niğde Barosu olarak Jandarmaya ihbarda bulunulmuştur ve ihbarımızın üzerine Kolluk Kuvvetlerince gerekli Araştırma başlatılmış ve çocuğa ulaşılmıştır. Ayrıca Niğde Barosu Ve Niğde Barosu Çocuk Hakları Komisyonu da konunun ve hukuki sürecin takipçisi olacaktır.” denildi.