15 yaşında çocuk gelin skandalı! 'Elma Şekeri' sosyal medyadan çığlık attı Bakanlık kurtardı

Niğde Barosu'ndan açıklama!

Öte yandan Niğde Barosu’ndan da konuyla ilgili açıklamada, “İlimizde bir kasabada 15 yaşındaki kız çocuğunun zoraki evlendirilmesi şeklindeki bir haberin sosyal medyaya düşmesi üzerine Niğde Barosu olarak Jandarmaya ihbarda bulunulmuştur ve ihbarımızın üzerine Kolluk Kuvvetlerince gerekli Araştırma başlatılmış ve çocuğa ulaşılmıştır. Ayrıca Niğde Barosu Ve Niğde Barosu Çocuk Hakları Komisyonu da konunun ve hukuki sürecin takipçisi olacaktır.” denildi.