Serenay Sarıkaya'nın dalga konusu olan terliğin fiyatı şoke etti

Serenay Sarıkaya tatil dönüşü görüntülenmiş, yeşil terlikleriyle dikkat çekmişti. Ünlü oyuncunun alay konusu olan terliklerinin fiyatının 33 bin 795 TL olduğu ortaya çıktı.Abone ol
1 ay tatil yapan Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi “Kimler Geldi, Kimler Geçti” için kamera karşısına geçti. Avukat Leyla Taylan karakterine hayat verecek olan oyuncu, şimdiden sevenlerini heyecanlandırdı.
Yunanistan'da tatil yapan ve dönüşte havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya yeşil terlikleriyle dikkat çekmişti.
O terliğin fiyatını duyanlar inanamadı. Serenay Sarıkaya'nın yeşil terliklerinin fiyatının 33 bin 795 TL olduğu ortaya çıktı.