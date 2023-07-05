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Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Beni ikna edemedi

Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Beni ikna edemedi

Sinan Oğan, Erdoğan ile görüşmeden önce Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile yemekte bir araya geldiğini açıkladı. Oğan, Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmadan kendisini ikna edemediğini belirtti.

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TÜRKSAM Başkanı Dr. Sinan Oğan, Habertürk'te Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı.

İlk tur cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy sonrası ikinci tur öncesi ‘kilit isim’ olduğu iddialarına konu olan Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda Erdoğan’ı desteklemişti.

Oğan, ilk tur sonrası Erdoğan ile görüşmeden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte yemek yediğini açıkladı. Oğan, o yemeğe ilişkin olarak şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile biz görüştük. Sayın Erdoğan'la görüşmeden önce. Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu ile yemek yedik. O yemekte şunu sordum 'Parlamante çoğunluğu sizde değil, bu ülke krize girer, nasıl aşacaksınız?' Sayın Kılıçdaroğlu beni ikna edecek cevap veremedi. Parlamento çoğunluğunu alsaydı Millet İttifakı HDP'den bağımsız bir yapı oluşturabilirdi. Sen parlamento çoğunluğunu alamamışsın. Tek başına bu bile sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'ndaki genel başkanların tamamının istifa etmesi için yeterli sebeptir. Çoğunluğu alamıyorsanız şapkanızı önünüze koyun tez zamanda o koltukları başkalarına bırakın. Parlamentoyu alamamak beceriksizlik demek. Bizim faiz sebep, enflasyon sonuç politikasından vazgeçelip, küresel ekonomik sistemlerle uyumlu politikalara geçilmeseydi. Sayın Mehmet Şimşek'in gelmesi, sayın Merkez Bankası Başkanı gelmesi, Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye'nin güven telkin edeceği kadrolardır. Bu acı reçeteyi göğüslemek zorundayız, başka yolu yok. Şimdi yanlıştan dönüldü, doğru yola sapıldı. Bunun neticesini inşallah 1 sene içinde alacağız. İlk 6 ay biraz sıkıntılı geçecek. Ama daha sonra bu politikalar istikrarlı uygulamaya devam ederse neticeyi alacağız. Mısır'la biz niye hala kavgalıyız diyorduk, bakın bugün büyükelçi ataması yapıldı. Göçmen politikalarında bizim konuştuklarımız hayata geçiyor. Kaçakların bir an önce sığınmacıların bir takvim içerisinde geri gönderilmesi. Sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Dışişleri Bakanı da bunu ifade ediyor."

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