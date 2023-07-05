5 Temmuz 2023 Bitcoin yükseliyor! Altcoinlerde son durum

5 Temmuz 2023 lider kripto para Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü? Lider kripto para yatırımcının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bitcoin 30 bin sınırını aştı. Alt coinlerde son rakamlar neler?

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Bitcoin geçtiğimiz cuma 31.390 dolarla son 1 yılın en yüksek seviyesine görmüş ancak bu seviyede tutunamayıp hafta sonu yönünü aşağıya çevirmişti.

5 Temmuz 2023 Bitcoin 30.816 dolardan, Türk lirası karşısında ise 803.564 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.933, Cardano 0,2952, Dogecoin (DOGE) 0,0689 ve Ripple 0,49 dolar civarlarında bulunuyor.

İslam Memiş Tv100'deki yazısında Bitcoin'de beklentisini yazdı ve şunları kaydetti:

30 bin 402 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Temmuz ayında 30-35 bin dolar aralığı ile yeni bant aralığına yerleşmek isteyebilir. Temmuz ayındaki bant aralığınız 30-35 bin dolar aralığı.