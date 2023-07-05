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Yeni doğal gaz aboneleri için 4 taksit kampanyası!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni doğal gaz aboneleri için 4 taksit kampanyası!

Aksa Doğalgaz, yeni abonelere yönelik başlattığı kampanya ile temmuz, ağustos ve eylül aylarında bağlantı bedeline 4 taksit imkanı sunuyor.

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Aksa Doğalgaz'ın faaliyet gösterdiği 27 il, 260 ilçe ve beldede yeni aboneler temmuz, ağustos ve eylül ayları boyunca abone bağlantı bedelini anlaşmalı banka kredi kartlarını kullanarak 4 taksitle ödeyebilecek.

Öte yandan, doğal gaza geçiş yapan aboneler, ısınmada ithal kömüre göre 3,5 kat, elektriğe göre 4,5 kat, mutfakta yemek pişirmede ve sıcak suda tüpe göre 4,5 kat daha ekonomik olan doğal gazı evlerinin her odasında veya isterlerse yalnızca mutfakta kullanabilecek.

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