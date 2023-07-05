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İstanbul’da dev operasyon: Rekor miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildi! İşte piyasa değeri...

İstanbul’da dev operasyon: Rekor miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildi! İşte piyasa değeri...

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan toplam 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.

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Edinilen bilgilere göre, kaçak akaryakıt istasyonlarına ve illegal akaryakıt imalathanelerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, büyük bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri kaçakçılık şebekesini takibe alan polis, 13 Mart ve 4 Temmuz tarihleri arasında Tuzla, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye‘de çok sayıda kaçak imalathane ve depoya baskın düzenledi.
Akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılarak işleme tabi tutulduğu ve sonucunda motorin ile benzer özellikte olan ve halk dilinde “10 numara yağ” olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt üretimi yapıldığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin sonunda yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan toplam 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.

Yüklü miktarda vergi kaybının önüne geçilmiş oldu

Söz konusu kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi. Yapılan operasyon sonucunda devletin yüklü miktarda vergi kaybı önlenirken, akaryakıt kaçakçılığıyla devletin akaryakıt ürünlerinden aldığı vergilerin (ÖTV+KDV) kaybı dolayısıyla ülke ekonomisine büyük zarar verdiği vurgulandı. Söz konusu merdiven altı imalathanelerde üretilen standart dışı akaryakıtların, oluşturduğu zararlı kimyasal maddeler nedeniyle insan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturduğu kaydedildi.

Rekor seviyede yakalanan kaçak akaryakıta el konulurken, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili “5607 SKM kapsamında Kaçak Akaryakıt” suçundan başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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