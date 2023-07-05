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Skandal ortaya çıkınca müdür istifa etti! Kadın öğretmenle her gün 4 saat boyunca...

Skandal ortaya çıkınca müdür istifa etti! Kadın öğretmenle her gün 4 saat boyunca...

İNGİLTERE'de bir okul müdürü kendisine ait odada kadın öğretmenle defalarca cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.

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İngiltere'de bir okulda müdürlük yapan Adam Price, kadın öğretmenle kendi odasında ilişkiye girdi. Okul bahçesinde çocuklar kavga ederken skandal eylemi gerçekleştiren Adam, görevinden istifa etti.

Okula gönderilen isimsiz bir mektup sonrası Adam, meslektaşı ile ilişkiye girdiği ve her gün neredeyse 4 saat kendi odasında meslektaşı ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkınca görevinden istifa etti.

Öğrenciler kavga ederken müdür kadın öğretmenle cinsel ilişkiye devam etti

Eğitim departmanı sözcüsü John Knowles, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Evli olan müdür ve kadın öğretmenin okulda cinsel ilişkiye girmeleri asla kabul edilemez. Yaptığımız soruşturma kapsamında, okul bahçesinde iki öğrenci grubun kavga ettiği, başka olayda da üç öğretmenin saldırıya uğradığı sırada müdür Adam, olaylara müdahale etmek yerine kadın meslektaşı ile odasında hiçbir şey olmamış gibi cinsel ilişkiye girmeye devam ettiğini öğrendik."

İstifa etti

Adam, yaşanan olaydan sonra öğretmen olarak görev yapmasının doğru olmayacağını söyleyerek istifa etti.

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